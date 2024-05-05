في الصحف الكويتية: زيارة لودريان لبيروت تتوقف على التعديلات التي يطلبها لبنان بالورقة الفرنسية

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان تتوقف على التعديلات التي طلبها لبنان على الورقة الفرنسية، والتي جاءت مختلفة عن الأفكار الأولية التي طرحت على لبنان في المرة الأولى قبل ان تدخل عليها تعديلات إسرائيلية.

وتقول المصادر ان زيارة لودريان ستتحدد بعد اطلاعه على الملاحظات اللبنانية على الورقة، والتي ستنقلها السفارة الفرنسية إلى باريس.

بدورها، نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عما اسمته "الدوائر غير البعيدة عن الممانعة"، تقليلها من أهمية محاولات فرنسا الاضطلاع بمهمة اخماد الحريق على جبهة الجنوب وفق الورقة التي تسلّم لبنان نسختها الثانية قبل أيام وكانت محور لقاءات وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه في كل من بيروت وتل أبيب.

وبحسب هذه الدوائر فإنه يتم التعاطي مع فرنسا على أنها صاحبة "الدور المفقود والتي تبحث عن دورِ مَن لا دور له"، معتبرة أن باريس "لا تملك أدوات تأثيرٍ يُعتدّ به على الطرفين المعنيين أي اسرائيل وحزب الله"، ومؤكدة أن "الحزب حاسم في أن لا وقف لحرب المشاغلة قبل وقف حرب غزة وأن (قوة الرضوان) جزء من أهالي الجنوب ولا انسحاب في أي حال إلى 10 او 15 كلم".

وفي الموضوع الرئاسي اللبناني، علمت "الأنباء" ان "أحد المرشحين الذي أعيد إدراج اسمه ضمن لائحة رباعية، سعيا لفتح خيارات إضافية أمام مجموعة من مرشحي الخيار الثالث، قام بجولة أوروبية والتقى مسؤولين سياسيين وروحيين، علما ان المرشح المعني يملك كتلة نيابية صغيرة، ويتمتع بمجموعة اتصالات واسعة، إلا انه لا يتواصل مع حزب الله إلا من طريق اجتماعات اللجان النيابية، مما يضعف حظوظه، ويدفع بمرشح آخر من المحافظة الجغرافية عينها إلى مرحلة متقدمة من الدعم، كونه يشكل تقاطعا بين أصحاب القرار الذين يملكون حق استعمال البطاقات الحمراء الفيتو في الملف الرئاسي.

وتحدث مصدر مطلع لـ"الأنباء" عن "حلحلة" من قبل النائب جبران باسيل بشأن اسم يحظى بالقبول التام من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبتأييد من بقية الجهات. وهذا يعيد الأمور إلى الانحسار بين المرشح المعني ومرشح آخر، علما انهما، أي المرشحين، شغلا منصبا رسميا كل في نطاق عمله، وخرجا بتجربة ناجحة بشهادة جميع الفرقاء.

في سياق آخر، أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، بأنه "يسعى لبنان إلى إقناع الفرنسيين بضرورة التنسيق مع دمشق لإعادة إعمار مخيمات للنازحين داخل الأراضي السورية، الأمر الذي يصفه متابعون بأنه دور لبناني في إعادة تعويم حكم الرئيس السوري بشار الأسد أوروبياً انطلاقاً من ملف النازحين السوريين".