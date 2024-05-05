قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف الناقورة

أفادت قناة "المنار"، بأن مدفعية الجيش الإسرائبلي استهدفت منطقة "اللبونة" جنوبي بلدة الناقورة. يأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة.

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