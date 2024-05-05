نحن نتصرف بشكل صحيح.. الرئيس الفرنسي يكشف عن طبيعة التفاوض مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة La Tribune، عن اعتقاده بضرورة مواصلة الحوار مع روسيا.



وقال ماكرون: "نحن نتصرف بشكل صحيح عندما نترك الباب مفتوحا للمفاوضات مع روسيا، في حالة العكس سنتخلى عن النظام الدولي، وبالتالي السلام والأمن".

وفي الوقت نفسه، أعلن ماكرون استمرار سياسة "الغموض الاستراتيجي" تجاه روسيا.

ويرى الرئيس الفرنسي، أن قدرات ومدى الصواريخ الباليستية الروسية يعرض الدول الأوروبية للخطر.



وأضاف ماكرون: "في أوكرانيا، أمن الأوروبيين على المحك، لأنها تقع على بعد 1.5 ألف كيلومتر من حدودنا. وإذا انتصرت روسيا، فلن يكون هناك أمن في اللحظة التالية سواء في رومانيا أو في بولندا أو في ليتوانيا أو في فرنسا. قوة ومدى الصواريخ الباليستية الروسية يعرضنا جميعا للخطر".



وفي نهاية إبريل الماضي، قال الرئيس الفرنسي، خلال خطاب ألقاه في جامعة السوربون حول مستقبل أوروبا، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا لبناء علاقات مع روسيا بعد انتهاء الصراع الأوكراني. ولكن في ذات الوقت شدد ماكرون على أن الأسلحة النووية الفرنسية عنصر أساسي في استراتيجية الدفاع الأوروبية وكذلك في علاقات الجوار مع روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تشكل تهديدا لأي أحد في أوروبا، وتأمل في أن يتم اتخاذ موقف مماثل تجاهها. حسب ما نشرت روسيا اليوم.