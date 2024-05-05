أيوب: حرب المساندة لن تنتهي سوى بتطبيق القرار 1701 سواء بالدبلوماسية أم بالقوة

أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ​غادة أيوب​، إلى أنّه "لو كان قراره لبنانيًّا من قال يومًا "لو كنت أعلم" في 2006، وسعى إلى تطبيق ​القرار 1701​ الّذي وافق عليه في الحكومة، لما كنّا نسمع اليوم "لبنان لا يريد الحرب" وضرورة الالتزام بتطبيق الـ1701".

ولفتت في تصريح، إلى أنّ "مَن أهدر 18 عامًا لمنع قيامة الدّولة و33 عامًا لمنع تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، حمايةً لسلاحه وعلّة وجوده، ها هو يكاد يقول "لم أكن أعلم" أنّ حرب المساندة والمشاغلة الّتي أعلنتها ستطول، ولن تجلب سوى القتل والدّمار والانهيار، ولن تنتهي سوى بتطبيق القرار 1701 سواء بالدبلوماسيّة أم بالقوّة".