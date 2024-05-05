أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة جراء سقوط أحد الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شارع في كريات شمونة".
وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بـ"انقطاع الكهرباء في كريات شمونة بعد إطلاق نحو ٢٠ صاروخا من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة وإصبع الجليل".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: إصابة مستوطن بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على كريات شمونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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