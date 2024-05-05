اخبار العالم

أوستن: لا مؤشرات على نية حماس مهاجمة قواتنا في غزة

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مساء أمس الخميس 2 مايو 2024 ، أنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس تخطط لأي هجوم على قوات أميركية في غزة ، لكنه أوضح اتخاذهم الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العسكريين، وذلك في إشارة إلى القوات الأميركية التي تعمل على إنشاء الرصيف العائم في غزة.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي ، "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية، لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك. ومع ذلك، هذه منطقة قتال ويمكن أن تحدث وستحدث عدة أمور".

وكان منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قال إن الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأميركي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيبدأ العمل خلال أيام "رغم الأحوال الجوية السيئة التي تعرقل الاستعدادات".

34417063-1714715866.webp
كما نقل موقع بوليتيكو في وقت سابق عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تتوقع أن يبدأ الميناء العسكري الأميركي عملياته الجمعة (اليوم) لنقل المساعدات لغزة، مضيفا أن المساعدات قد تبدأ بالتدفق إلى الميناء العسكري الأميركي ثم لغزة السبت أو الأحد المقبلين.

وكانت القيادة المركزية الأميركية الوسطى (سنتكوم) نشرت الثلاثاء الماضي صورا للرصيف البحري العائم قبالة شواطئ غزة، قائلة إن العمل جار في بنائه، وإن الوكالة الأميركية للتنمية، والشركاء في المجال الإنساني، سيدعمون الرصيف لتسلم المساعدات الإنسانية وإيصالها فور انتهائه.

وجاء طرح خطة الجيش الأميركي لإنشاء رصيف عائم، التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، بعد أيام من بدء الولايات المتحدة إسقاط مساعدات جوًّا على غزة، فيما تصفه بمساعدة السكان، الذين تحذر الأمم المتحدة من أنهم على شفا المجاعة، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على القطاع، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.

المصدر : وكالات

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا