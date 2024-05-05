افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي عديسة وكفركلا، كما اغار على دفعتين مستهدفا بلدة مركبا.

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات على مركبا زالمنطقة الواقعة بين بلدتي عديسة وكفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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