تحالف الأعداء يجمع الحوثي مع القاعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضح تقرير لصحيفة «تلغراف» البريطانية، أن المتمردين الحوثيين في اليمن، أصبحوا يتعاونون مع ما يعرف باسم «تنظيم القاعدة»، وذلك من خلال منح الحوثي للأخير طائرات بدون طيار، وتبادل معتقلين بينهما.

ورغم تضاؤل نشاط تنظيم القاعدة في السنوات الأخيرة، لكن خبراء يقولون «إن تعاونه مع جماعة الحوثي التي تدعمها طهران، يخاطر بخلق مخاطر جديدة»، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط بالفعل توترات متصاعدة بشأن الحرب في غزة.

وقالت الصحيفة «إن أصابع الاتهام تتجه نحو تنظيم القاعدة، بشن هجوم هذا الأسبوع، من خلال تفجير قنبلة أسفرت عن مقتل 6 جنود موالين لـ»المجلس الانتقالي الجنوبي» في جنوب اليمن، معتبرة أن هذه «علامة على نشاطهم المتزايد» في البلاد.

ورغم أن الطبيعة الدقيقة للشراكة المفاجئة بين الجماعتين لا تزال غير واضحة، فإن هناك أدلة واضحة على التعاون بينهما، وذلك رغم العداوة المذهبية والاختلافات الأيديولوجية الكبيرة بين الطرفين، وفق الصحيفة البريطانية.

وجاء أهم تلك الأدلة في مايو 2023، عندما نفذ تنظيم القاعدة 7 هجمات بطائرات بدون طيار على مجموعة موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة.

وأوضح المتحدث باسم ما يعرف بـ»القوات المسلحة الجنوبية»، محمد النقيب، لـ»فاينانشال تايمز»، أن «الحوثيين قدموا للقاعدة الدعم اللوجيستي، بما في ذلك الصواريخ الحرارية والطائرات بدون طيار ومعدات الاستطلاع».

وقبل بضعة أشهر فقط، تبادلت المجموعتان معتقلين، حيث أطلق الحوثيون سراح القعقاع البيهاني، وموحد البيضاني، مقابل اثنين من مقاتليهم، حسب الصحيفة البريطانية، وعلى الأرض، يقول السكان المحليون «إن المجموعتين توقفتا عن خوض مناوشات مع بعضهما البعض».

على صعيد آخر، أكدت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (يونيسكو) أن المخاطر التي يواجهها الصحافيون في اليمن لا تقتصر على تناول القضايا السياسية فقط، بل إنها تمتد إلى تناول وتغطية الأزمات البيئية في هذا البلد، الذي صنف عالميا بأنه أحد البلدان شديدة التأثر بالتغيرات المناخية.

وفي تقرير لمكتب المنظمة في منطقة الخليج بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، ذكر المكتب أنه وفي خضم الاضطرابات المستمرة، يواصل الصحفيون اليمنيون تحدي المخاطر للإبلاغ عن القضايا الحاسمة، بما في ذلك الأزمات البيئية التي تؤثر على بلادهم.

وأكد التقرير أن هذا البلد المثقل أصلا بالصراع، يواجه عددا لا يحصى من التحديات البيئية، كما أن الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والأعاصير والانهيارات الأرضية والجفاف، تسببت في أضرار واسعة النطاق على مدى العقد الماضي.

ووفق «يونيسكو»، فإن من بين القضايا الأكثر إلحاحا الأعاصير الكثيرة التي ضربت اليمن، مما أدى إلى أضرار جسيمة في الإسكان والبنية التحتية، وغمر مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وفقدان آلاف الأطنان من المحاصيل، مما أثر بشكل مباشر على سبل عيش اليمنيين.

مشاهدات يمنية: