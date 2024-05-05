سيزار المعلوف: على كل لبناني شريف ان يستعد لمعركة الوعي الوطني قبل فوات الاوان بوجه كل من يطالب ببقاء النازحين السوريين

اعتبر النائب السابق سيزار المعلوف بانه "على كل لبناني شريف ان يستعد لمعركة الوعي الوطني قبل فوات الاوان، بوجه كل من يطالب ببقاء النازحين السوريين المضللين والمظلومين ايضاً من المجتمع الدولي الساقط اخلاقياً وانسانياً".

ولفت المعلوف في بيان، الى اننا "نشعر معهم وبمعاناتهم التي لا توصف وهم بالنسبة لنا اخوة ولكن المثل يقول "بحبك يا اسوارتي بس مش قد زندي "، وتوجه للنازحين السوريين قائلا: ان "كرامتكم من كرامتنا ولكن وطنكم الام هي سوريا وليس وطننا الحبيب لبنان. لبنان ليس للبيع، لا رئيس حكومة ساقط ولا وزير تصريف اعمال ولا نائب منتخب من الشعب ولا احد في الكون يستطيع ان يعرض لبنان للبيع".

واردف "اذا كنتم خونة ومأجورين عند اميركا والدول الاوروبية، نقول لكم وبصراحة لقد طفح الكيل ان لم تقوموا بواجباتكم الاخلاقية والوطنية لن ننتظركم في مزابل التاريخ، بل سنرمي بكم في مزابلكم الطائفية التي صنعتموها بايديكم بدل الشعارات واللقاءات الرنانة والشعبوية، افتحو لهم الحدود البحرية قبل ان نرحلكم معهم".