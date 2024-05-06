اكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان بان هناك تقدم في المفاوضات، ووفد الحركة يغادر القاهرة للتشاور مع قيادتها.
ولفت حمدان في حديث تلفزيوني، الى ان إسرائيل حاولت التركيز على موضوع التبادل، ولم تتجاوب مع النقاط التي طرحناها، والحركة ناقشت في القاهرة جميع الأفكار بعقل مفتوح وقدمنا إجابات واضحة ومحددة لتحقيق مصالح شعبنا.
وشدد على ان المقاومة قادرة على الاستمرار أكثر مما يتصور الاحتلال، وعملية كرم أبو سالم رسالة للاحتلال بأن عواقب أي مغامرة قد يرتكبها جيشه لن تكون كما يتصور.
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة حمدان: هناك تقدم في المفاوضات والمقاومة قادرة على الاستمرار أكثر مما تتصور اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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