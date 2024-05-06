البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

ضخ بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" اليوم الاثنين، ملياري يوان 282 مليون دولار من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

ويقول البنك المركزي، إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات بنسبة كبيرة اليوم.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 10994ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 69 بيب عن سعر في ختام تعاملات يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 1063ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.