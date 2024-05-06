"الرياض": لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية والإنسحاب من غزة

أشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن "الدعم السعودي للقضية الفلسطينية مستمر في مختلف مراحلها وعلى جميع الصعد، وذلك من منطلق إيمانها الصادق أن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية".

وأوضحت الصحيفة، أن "السعودية اتخذت موقفاً ثابتاً تجاه القضية، حيث أكدت على ضرورة حل الملف الفلسطيني أولًا وقبل كل شيء وإقامة الدولة المستقلة، معتبرة أن "احتدام الحرب في غزة دفع بالوضع الإنساني في القطاع لأن يكون مأساوياً بجملة الإحصائيات المذكورة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حيث كان هناك 34683 قتيلاً و78018 مصاباً منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضية".

وشددت على أن "القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للسعودية والدول العربية ولا شك أنها تعكس الموقف الثابت الذي يؤكد أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانسحاب الكامل منها".