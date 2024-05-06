وزير المالية الاسرائيلي: تأخير الدخول الى رفح يضر بنا وبأهداف الحرب ويكلفنا كثيراً من الدماء

رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، في تصريح له، أن "على الجيش الإسرائيلي دخول رفح اليوم وهزيمة العدو"، معتبراً أن "التأخير في دخول رفح يضر بفرصة إعادة المختطفين ويكلفنا كثيراً من الدماء، وتأخير الدخول وعدم السيطرة على الأصول الاستراتيجية في قطاع غزة يضر بنا وبأهداف الحرب".

وصباح اليوم، دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان رفح في المنطقة الشرقية إلى "الإخلاء الفوري والتوجه إلى المنطقة الإنسانية بالمواصي"، مشدداً على أننا "سنواصل ملاحقة حماس في كل مكان بغزة حتى عودة جميع الرهائن".

وأفاد أدرعي، بأن "الجيش الإسرائيلي ألقى فوق الأحياء الشرقية لرفح مناشير يدعو فيها السكان في الاحياء الشرقية لرفح باخلاء المنطقة بشكل مؤقت إلى المنطقة الإنسانية الموسعة، حيث تتم عملية الإجلاء من خلال المناشير والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية والمواد الإعلامية بالعربية".

من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "وزير الدفاع يوآف غالانت تحدث مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن بدء إخلاء رفح".