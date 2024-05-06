أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 475 ألفا و300 جندي منذ بدء العملية العسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 475 ألفا و300 جندي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما تم رصد مقتل 1040 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها “إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و380 دبابة و14 ألفا و213 من المركبات المدرعة و12 ألفا و250 من النظم المدفعية و1057 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و791 من أنظمة الدفاع الجوي و349 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 2008 من المعدات الخاصة و9 آلاف و683 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و16 ألفا و477 من المركبات وخزانات الوقود”.