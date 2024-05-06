الراعي دعا المسؤولين إلى انتخاب رئيس للجمهورية والتعالي عن المصالح الشخصية

دعا البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، المسؤولين إلى "انتخاب رئيس للجمهوريّة، والتّعالي عن المصالح الشّخصيّة". وأشار، خلال ترؤّسه القدّاس الاحتفالي بعيد سيدة لبنان في ​بازيليك سيدة لبنان​ حريصا، إلى تاريخ المزار وأهميّة "هذا الحدث المميّز المتوارث منذ عهد الأجداد إلى يومنا، باحتفال البطريرك سنويًّا بعيد سيدة لبنان"، مؤكّدًا "دور مريم الأم والشّفيعة لنا عند ابنها يسوع، هي الّتي كانت حاضرة في عرس قانا، والحاضرة معنا اليوم في صعوباتنا وشدائدنا، والمحامية عن لبنان وأبنائه".

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