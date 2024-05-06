الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة قبل الظهر

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط لا يزالان تحت تأثير المنخفض الجوّي المترافق بكتل هوائيّة باردة نسبيًّا، والمتمركز وسط تركيا، إذ يستمرّ تساقُط ​الأمطار​ المتفرّقة والغزيرة أحيانًا، مع برق ورعد واحتمال تساقط حبّات البرَد. ويستمرّ تأثير المنخفض حتّى صباح يوم غد الثّلثاء، إذ ينحسر تدريجيًّا مع عودة ​درجات الحرارة​ للارتفاع بدءًا من يوم الأربعاء، لتقارب معدّلاتها الموسميّة. ومن المتوقّع أن يتأثّر لبنان بكتل هوائيّة حارّة نسبيًّا اعتبارًا من يوم الخميس، تؤدّي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تلامس الـ31 درجة على السّاحل يوم الجمعة، ثمّ تعود إلى الأنخفاض خلال عطلة نهاية الأسبوع مع بعض التقلّبات المحليّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيّار يتراوح بين 18 و27 درجة مئويّة في بيروت، بين 17 و26 درجة في طرابلس، وبين 13 و27 درجة مئويّة في زحلة". وحذّرت من "تشكّل السّيول على الطّرقات، بسبب غزارة الأمطار النّاجمة عن الخلايا الرّعديّة المنفردة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الإثنين غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة لتصبح دون معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ7 درجات تقريبًا خاصّةً في الدّاخل. يتحوّل الطّقس تدريجيًّا اعتبارًا من الظّهر إلى غائم، وتتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحيانًا، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتدّ شمالًا لتصل إلى 65 كلم/س، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق؛ وتخفّ حدّة الأمطار ابتداءً من المساء".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الثّلثاء غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وأمطار خفيفة متفرّقة فترة قبل الظّهر، كما تنشط الرّياح أحيانًا. يتحوّل خلال النّهار إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، والّتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع بدرجات الحرارة في الدّاخل وعلى الجبال بحيث تقارب معدّلاتها الموسميّة بينما تبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل، ويتحوّل مساءً إلى غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة الّتي تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، وتنشط الرّياح خاصّةً في المناطق الجنوبيّة، مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء؛ كما تنخفض نسبة الرطوبة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة، سرعتها بين 20 و65 كم/س، الانقشاع متوسّط إجمالًا ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب وخلال فترة غزارة الأمطار اعتبارًا من بعد الظّهر، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 70 و90%، حال البحر مائج؛ وحرارة سطح المياه 22 درجة مئويّة".