"النشرة": 8 غارات جوية إسرائيلية على مناطق عدة في إقليم التفاح وجبل الريحان

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة تستهدف من مرابضها في "الزاعورة" في الجولان المحتل، محيط وادي السلوقي عند الأحراج الغربيّة لبلدة القنطرة في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "أطراف بلدة مركبا تتعرّض لقصف مدفعي إسرائيلي ثقيل من عيار 155 ملم".

وذكر أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ 8 غارات جوّيّة، استهدف فيها مناطق عدّة في مرتفعات وأودية إقليم التفاح وجبل الريحان، تركّزت في محيط نبع الطاسة، مزرعة عقماتا وبلدتَي اللويزة ومليخ".