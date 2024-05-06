احتراق أكبر بئر لإنتاج النفط في حقل زرقة شرق دارفور

ياسر رشاد - القاهرة - أشعل مجهولون النار في أكبر بئر للإنتاج النفط بحقل زرقة أم حديد الواقع بولاية شرق دارفور غرب السودان، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث".

كما قال إن النيران التهمت البئر بالكامل بعد صعوبة إخمادها ألسنة اللهب المشتعلة.

عمل تخريبي

من جانبها، قالت قيادات أهلية بمحلية أبوكارنكا إن ما حدث هو عمل تخريبي القصد منه تعطيل آبار البترول وتدميرها بالمنطقة.

من جهتها قالت قوات الدعم السريع التى يقع عليها تأمين حقول البترول بعد سيطرتها عليها في ديسمبر الماضي إنها ألقت القبض على الجناة ويجري التحقيق معهم.

فيما لا تزال المخاوف مستمرة من توسع النيران إلى بقية الحقول بالمنطقة.

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره السوداني

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، التقى اليوم، مع حسين عوض، وزير خارجية السودان، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي بالعاصمة الجامبية بانجول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن سامح شكري أعرب في بداية اللقاء عن تهنئته لنظيره السوداني على توليه مهام منصبه، معرباً عن تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة نجاح الجهود الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن اللقاء شهد تناول الوزيرين لأبرز فعاليات مؤتمر القمة الإسلامي، معربين عن تطلعهما لنجاحه في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.

كما تناول اللقاء أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما الأوضاع في كل من قطاع غزة والسودان.

واختتم السفير أحمد أبو زيد بالإشارة إلى أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع سبل التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، بما يعكس تطلعات وعمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين .