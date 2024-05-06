أ ف ب: أجواء من البهجة وإطلاق نار في الهواء في رفح بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة

احتفلت حشود وأطلقت النار في الهواء في شوارع مدينة رفح في جنوب غزة الإثنين بعدما أعلنت حركة حماس أنها وافقت على مقترح هدنة عرضه الوسيطان المصري والقطري، وفق وكالة "فرانس برس".

ولفتت الى إن البعض بكوا من الفرح وهتفوا بآيات التكبير وأطلق البعض النار في الهواء احتفالا بالنبأ.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة"حماس" قبولها مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدمت به مصر وقطر.

واوضحت الحركة في بيان، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى "اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".