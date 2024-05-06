رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بقرار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" قبول وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنه يأمل أن تفعل إسرائيل الأمر نفسه.
ودعا أردوغان خلال حديثه في اجتماع وزاري، دولا غربية إلى زيادة الضغوط على قيادة إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار. وتابع "نرحب ببيان حماس الذي قبلوا فيه وقف إطلاق النار بناء على اقتراحنا. الآن، لا بد أن تتخذ إسرائيل الخطوة نفسها".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يرحب بقبول حماس وقف إطلاق النار ويأمل أن تحذو إسرائيل حذوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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