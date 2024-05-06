أردوغان يرحب بقبول حماس وقف إطلاق النار ويأمل أن تحذو إسرائيل حذوها

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بقرار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" قبول وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنه يأمل أن تفعل إسرائيل الأمر نفسه.

ودعا أردوغان خلال حديثه في اجتماع وزاري، دولا غربية إلى زيادة الضغوط على قيادة إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار. وتابع "نرحب ببيان حماس الذي قبلوا فيه وقف إطلاق النار بناء على اقتراحنا. الآن، لا بد أن تتخذ إسرائيل الخطوة نفسها".