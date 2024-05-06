حماس: أبلغنا مصر وقطر موافقتنا على مقترحهم لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة»، إن الحركة أبلغت الوسيطين المصري والقطري موافقتها على مقترحهما لوقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادته الفضائية في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، باعتزام وصول وفد من حماس إلى القاهرة باكر الثلاثاء، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار.

وكشف مصدر فلسطيني، اليوم الاثنين، عن اتصالات مصرية مكثفة مع حماس وإسرائيل لمنع انهيار التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إن مسؤولين مصريين كثفوا اتصالاتهم في الساعات الأخيرة مع قيادة «حماس» والجانب الإسرائيلي؛ لاحتواء التصعيد الحالي بين الجانبين.

وتسود مخاوف كبيرة من حدوث مجازر في مدينة رفح، في أعقاب مطالبة إسرائيل من قرابة 100 ألف فلسطيني بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة.

جاء ذلك تمهيدًا لشن اجتياح بري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في تحدٍ من قبل إسرائيل لدعوات المجتمع الدولي بعدم تنفيذ العملية نظرا لاكتظاظ المدينة بالنازحين الذين يصل عددهم لنحو 1.5 مليون شخص، يقيمون في منطقة صغيرة كانت تَسع قبل الحرب نحو 300 ألف نسمة فقط.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له: «بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي».

وأضاف: «هذه العملية ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت». من جانبها، حذرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.

وطالبت مصر، إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.