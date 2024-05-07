حماس تبلغ الوسطاء المصريين والقطريين بقبولها مقترح وقف إطلاق النار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت حركة (حماس) يوم الاثنين قبولها مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدمت به مصر وقطر.

وقالت الحركة في بيان إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى “اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار”.