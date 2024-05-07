الرئيس الفلسطيني يرحب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الرئيس الفلسطيني

الخليج 365 ـ متابعات

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإعلان نجاح الجهود المصرية والقطرية، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة «وفا».

وعبر الرئيس، عن ارتياحه للاتفاق الذي كان أولوية للقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان، ويأمل بأن تلتزم إسرائيل بوقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع.

وطالب «عباس» المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل للالتزام بهذا الاتفاق، ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.