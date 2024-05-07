"أتلفوها في الشوارع".. إسرائيليون يقطعون طريق المساعدات إلى غزة (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تشاجر متظاهرون إسرائلبون مع الشرطة بالقرب من تقاطع اللطرون، وحاولوا منع شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لغزة من الوصول إلى القطاع الفلسطيني، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها قناة كان العبرية، أن الشرطة أبعدت نحو عشرة ناشطين من مجموعة يهودية متطرفة عن الطريق، بينما ابتعد البعض الآخر طواعية.

وبحسب القناة العبرية، شوهدت قافلة تضم أكثر من اثنتي عشرة شاحنة عالقة على الطريق.

وأخذ بعض المتظاهرون الطعام والبضائع الأخرى من الشاحنات وألقوها وأتلفوها في الشوارع، بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وقالت الجماعة اليهودية في بيان إنها ستواصل محاولة قطع الطريق على الشاحنات المؤدية إلى غزة، مطالبة حماس بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين إذا أرادت الإغاثة للوصول إلى القطاع.

يقع تقاطع اللطرون بالقرب من مدينة موديين على بعد حوالي 20 كيلومترًا (12.5 ميلًا) غرب القدس.