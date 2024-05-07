في اليوم 214 من العدوان الإسرائيلي على غزة.. اجتياح رفح وسقوط شهداء

ياسر رشاد - القاهرة - رفح.. في اليوم 214 من العدوان الصهيوني الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد مدينة رفح قصفًا عنيفًا راح ضحيته عدد من الشهداء، بالرغم من المطالبات الدولية بعدم اجتياح رفح كون ذلك سيسبب كارثة إنسانية ومأساة للنازحين من الشعب الفلسطيني.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ214 على التوالي، وسط قصف عنيف على مدينة رفح وغارات طالت مدينة غزة وشمالها في محيط منطقة اليرموك وشرقي جباليا وبيت لاهيا، وبيت حانون، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا لعائلة الهمص في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

كما تسببت غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة عبد العال بالحي الإداري وسط رفح، في استشهاد أحد أفراد العائلة وإصابة آخرين، واستشهد مواطن وأصيب آخر في قصف استهدف منزلا لعائلة بكر بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وواجهت المناطق الشرقية ببلدتي بيت حانون وجباليا شمالي قطاع غزة غارات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات في مدينة غزة وشمالها في محيط منطقة اليرموك وشرقي جباليا.

فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين من تحت أنقاض منازل لعائلات أبو عمرة، الشمالي، والهمص، وعبد العال، والتي قصفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية الليلة وفجر اليوم، في محافظة رفح.

وفي وقت سابق، الليلة، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما قصف الاحتلال أيضا منزلا لعائلة أبو عمرة غربي المدينة، ما أسفر عن 3 شهداء بينهم طفل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 34735 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78108 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.