شركة "أرامكو" النفطية أعلنت تراجع أرباحها بنسبة 14,5% في الربع الأول من 2024

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية "تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14,5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي"، في حين تواصل السعودية خفض الإنتاج الطوعي.
واشارت في بيان، الى ان "بلغ صافي الدخل 102,27 مليار ريال سعودي (27,27 مليار دولار) للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 119,54 مليار ريال سعودي (31,88 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2023". وأوضحت أن التراجع هو "في المقام الأول نتيجة لانخفاض الكميات المباعة من النفط الخام".
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