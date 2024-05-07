القيادة المركزية الأميركية: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون فوق منطقة البحر الأحمر

أعلنت "القيادة المركزية الأميركية"، أنّ "في 6 أيّار 2024، نحو السّاعة 10:47 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوّاتنا في التصدّي وتدمير طائرة بدون طيّار أطلقها الإرهابيّون الحوثيّون المدعومون من إيران، فوق منطقة البحر الأحمر".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "تقرّر أنّ الطّائرة بدون طيّار تمثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتّحدة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مؤكّدةً أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّة وأكثر أمنًا للسّفن الأميركيّة والتّحالف والسّفن التّجاريّة".
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