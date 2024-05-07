رئيس البرلمان التركي: الحرب على غزة تحولت لأزمة عالمية والإنسانية لن تنسى وحشية إسرائيل

رأى رئيس البرلمان التّركي ​نعمان قورتولموش​، أنّ "الحرب على ​غزة​ أصبح لها طابع يتعدّى حدود النّزاع الإقليمي، وتحوّلت إلى أزمة عالميّة تهمّ الإنسانيّة جمعاء"، مؤكّدًا أنّ "الإنسانيّة لن تنسى أبدًا وحشيّة ​إسرائيل​ في قتلها الأطفال في الحاضنات ببطء أمام عيون العالم". وشدّد على أنّه "ينبغي للعالم أن يستفيد من هذه الحروب ومن الجرائم الإنسانيّة الّتي لا تزال تحدث".

وأشار، في كلمته أمام اجتماع رؤساء البرلمانات العاشر في منصّة التّشاور والتّنسيق غير الرّسميّة بين القارات "ميكتا"، في العاصمة المكسيكيّة مكسيكو، إلى أنّ "الاعتداءات العنيفة والجرائم الإنسانيّة الخطيرة الّتي ارتكبتها إسرائيل في غزة طوال أكثر من سبعة أشهر، أدّت إلى مقتل 35 ألف شخص"، مشيدًا بـ"مسعى ​جنوب إفريقيا​ في البحث عن العدالة أمام المحكمة الدوليّة".

وركّز قورتولموش على أنّ "النّظام الدّولي تجاهل العيب الّذي أصاب الإنسانيّة في غزة، لكن النّاس في الكثير من أنحاء العالم خرجوا إلى الشّوارع، ولم يبقَ طلّاب الجامعات والمثّقفون صامتين أمام هذه الإبادة الجماعيّة".