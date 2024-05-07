إعلام عبري: وفد إسرائيلي يضم أعضاء من الموساد والشاباك والجيش يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وفدا إسرائيليا يضم أعضاء من جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش وصل إلى القاهرة للتفاوض حول إبرام صفقة تبادل جديدة، وذلك بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مسودة المقترح المصري القطري للاتفاق.

وكانت "حماس" قد أعلنت موافقتها على المقترح المصري والقطري، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيان لها بقناتها الرسمية على تليجرام، إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الجانبين المصري والقطري، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

فيما سبق، أمر الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء أجزاء من مدينة رفح في قطاع غزة، استعدادا لهجوم على المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع، بزعم أنها المعقل الأخير لمقاتلي "حماس".

ودعت إسرائيل صباح اليوم الإثنين، سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع.

بدورها حذرت حماس، في بيانها إسرائيل من أن الهجوم على رفح "لن يكون نزهة" لجنود الاحتلال، مشيرة إلى استعداد المقاومة الفلسطينية للتصدي لأي هجوم، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرّك العاجل "لوقف الجريمة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزّل في رفح".