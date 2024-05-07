انطلق التمرين اللوجستي "الغضب العارم 24" بين القوات المسلحة السعودية وقوات مشاة البحرية الأميركية في منطقة عمليات التمرين بميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر. ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين وتبادل الخبرات ورفع مستوى التدريب بما يساعد في تعزيز الامن الاقليمي.
ويتضمن التمرين العديد من الفرضيات والتدريبات على عمليات النقل والإمداد والرماية بالذخيرة الحية انطلاقًا من محافظة ينبع ومرورًا بعدة مناطق ووصولًا لقاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج، فيما تستكمل القوات الأميركية التمرين بدولة الامارات العربية المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات تمرين "الغضب العارم 24" بنسخته الـسابعة بين القوات الاميركية والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.