التحفظ على 142 طن زيوت سيارات مستعملة داخل مصنع مخالف في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت مصنع زيوت سيارات دون ترخيص بحي شرق.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت المخالفة ومنع كافة أشكال الغش والاحتكار والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

وتبين من مداهمة المصنع المشار إليه قيام أصحابه بتجميع الزيوت المستعملة وإعادة تصنيعها وتعبئتها، إذ جرى التحفظ على 870 جركن زيت أصفر دون بيانات زنة 20 لتر بإجمالي 17 طنًا و400 كيلو جرام.

وتحفظت الحملة على 95 هيكل حديد يستخدم في تعبئة الزيت، و62 هيكل بلاستيك أعمدة تستخدم في تعبئة الزيوت، فيما وصل إجمالي الزيوت غير الصالحة للاستخدام المتحفظ عليها لـ142 طنًا و720 كيلو جرام.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أنه جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.