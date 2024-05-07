بسبب التحرش بفتاة.. قرار من النيابة تجاه 10 متهمين بالتشاجر في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إخلاء سبيل ١٠ متهمين بالتشاجر، وإصابة بعضهم البعض، بسبب معاكسة فتاة، بعد التصالح.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمشاجرة ومصابين داخل كافية كائن بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول (3 أشخاص)، طرف ثان (7 أشخاص، يعملون بالكافية المشار إليه) "جميعهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة" لقيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة فتاة من الطرف الثاني، تعدى خلالها الطرفين بالضرب على بعضهم البعض مما أدى إلى حدوث إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.