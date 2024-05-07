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اعتقال 8610 فلسطينيين في الضفة

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- بواسطة أيمن الوشواش - وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8610 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينيا أمس في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في طولكرم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في القدس ورام الله وطولكرم ونابلس وسلفيت، لافتة النظر إلى أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال طالبة جامعية وطفلا جريحا، مؤكدة تعرض من اعتقلتهم تلك القوات لعمليات تنكيل واعتداءات وحشية بحق عائلاتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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