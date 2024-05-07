اعتقال 8610 فلسطينيين في الضفة

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وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينيا أمس في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في طولكرم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين.
كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في القدس ورام الله وطولكرم ونابلس وسلفيت، لافتة النظر إلى أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال طالبة جامعية وطفلا جريحا، مؤكدة تعرض من اعتقلتهم تلك القوات لعمليات تنكيل واعتداءات وحشية بحق عائلاتهم.
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