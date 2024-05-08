إعلام عبري: مقتل رجال أعمال يهودي في الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل رجل أعمال يهودي يحمل الجنسية الكندية، في مصر بمدينة الإسكندرية.

مقتل رجال أعمال يهودي في الإسكندرية

وذكر موقع صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، أن رجل الأعمال الإسرائيلي الذي قُتل في مصر هو صاحب شركة لتصدير الخضار والفواكه، وأنه دخل البلاد بجواز سفر كندي، فيما ذكرت عدة وسائل إعلام عبرية، أن القتيل يهودي إسرائيلي.

وأشارت أن رجل الأعمال اليهودي، يعمل في مصر منذ أكثر من 9 سنوات ويقع مقر شركته في الإسكندرية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب الإعلام العبري، إنها تتحقق من الحادث.

وفي سياق متصل صرح مصدر أمنى بأنه بتاريخ 7 مايو الجاري، تعرض رجل أعمال كندي الجنسية يقيم بالبلاد بصفة دائمة لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية.