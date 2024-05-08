عقوبتها حبس وغرامة.. تعليم القاهرة تحذر الطلاب قبل ساعات من الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حذر أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، الطلاب خلال أدائهم الامتحانات اليوم الأربعاء، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه فور ضبط أي طالب بحوزته هاتف محمول يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات في هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

وشدد على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة.

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