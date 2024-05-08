الجيش الإسرائيلي: إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، عن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك بعد أن أغلقه إثر هجوم لكتائب "القسام" على تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي عند الموقع يوم الأحد الماضي، في وقت يعاني فيه القطاع من حصار إسرائيلي يسبب كارثة إنسانية لسكانه مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.
وادّعى الجيش في البلاغ أنّه "قد وصلت بالفعل شاحنات من مصر تحمل مساعدات إنسانية إلى المعبر"، مضيفًا "يواصل معبر إيريز أيضًا عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
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