الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 34844 قتيلا و78404 مصابين

افادت وزارة الصحة بغزة عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 34844 شهيدا و78404 مصابين منذ 7 تشرين الاول".

واشارت الى ان "الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 55 شهيدا و200 مصاب خلال 24 ساعة".