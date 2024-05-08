بعد إعلان فتحه.. القسام تستهدف معبر كرم أبو سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، قصف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من معبر كرم أبوسالم.

وقالت القسام، إنها استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ من طراز "رجوم" عيار 114 ملم.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم عقب إغلاقه الأحد الماضي إثر استهداف القسام له بعدد من القذائف الصاروخية ما أدى لمقتل 4 مجندين إسرائيليين وإصابة آخرين.

وقالت القسام، إن هدف الهجوم الذي استهدف المعبر الأحد الماضي هو ضرب قوات الاحتلال الذين تمركزوا بغاية الاستعداد لاجتياح رفح.

ونشرت إسرائيل حظر نشر على الهجوم الذي أدى لإغلاق المعبر.