عواصف قوية تجتاح مناطق في أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - مازالت العواصف القوية تجتاح منطقة "الغرب الأوسط" الأميركية، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاصفة وأعاصير، حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال أن تمتد خارج المنطقة.

وذكرت هيئة "الأرصاد الجوية الوطنية" الأميركية أنه تم رصد الأعاصير لأول مرة، بعد حلول الظلام، أمس الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، في أجزاء من ولايات "ميشيجان" و"انديانا" و"أوهايو"، بينما أجزاء من ولايات "إلينوي" و"كنتاكي" و"ميسوري"، تحت مراقبة الأعاصير، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأميركية اليوم الأربعاء.

وبينما احتدمت العواصف، في ساعات ما قبل فجر اليوم الأربعاء حذرت هيئة الأرصاد الجوية في "بيتسبرج" من أن إعصارا، بشمال شرق ولاية "أوهايو" ، يمكن أن يعبر إلى ولاية "بنسلفانيا" وكانت أجزاء من ولاية "ويست فرجينيا"، خاضعة لتحذير من الإعصار. ولم ترد أي أنباء عن حدوث إصابات خطيرة على الفور.

وكانت العشرات من الأعاصير قد بدأت تجتاح منطقة "الغرب الأوسط" الأميركية وسوت أحياء بأكملها بالأرض، لاسيما في مدينة"أوماها" وما حولها بولاية "نبراسكا" في 26 إبريل الماضي.