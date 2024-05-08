هل مكياج المرأة مباح عند خروجها من المنزل؟.. أمين الفتوي يجيب - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول "هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "خذ العفو وأمر بالعرف، لا ننكر على المرأة أن تضع من الزينة المباح فى حدود المعقول، وما لا يلفت النظر".

وتابع: "المرأة ترتدى ما تريد ولا شرط للون معين، مادم تحقق فيه الحجاب الشرعى لا يشف ولا يكشف ولا يصف، وكل هذا فى حدود ما لا يلفت النظر ويشعر ما يراها من الرجال إن سلوكها سيئ".