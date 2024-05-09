الحلبي التقى بري: هناك وحدة رؤية في ما يتصل في موضوع الإمتحانات  الرسمية

أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى أن "اللقاء كان مناسبة لإستعراض الاوضاع الوطنية العامة وبصورة خاصة الموضوعات التربوية وكان هناك وحدة رؤية في ما يتصل في موضوع الامتحانات الرسمية التي يجب أن تكون موحدة على جميع الاراضي اللبنانية".

ولفت الحلبي، الى أنني "وضعت بري في جو إستمرارية عمل ورشة إعادة النظر بالمناهج الجديدة وابلغته اننا وصلنا الى مرحلة صياغة المواد كما بحثنا قضايا تربوية أخرى".

واستقبل بري أيضاً سفير إيطاليا الجديد فابريزيو مارشيللي في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان، الزيارة أيضاً كانت مناسبة جرى خلالها بحث لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .