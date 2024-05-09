افرام: الهبة الأوروبية ليست كافية للتعاطي مع أزمة النزوح

ذكر النائب نعمة افرام، في تصريح، "أننا ننتظر أن نعرف المزيد عن الهبة الأوروبيّة في الجلسة النيابية، ولكن ما علمته أن جزءًا منها ليس بجديد، وهي ليست كافية للتعاطي مع أزمة النزوح".
وشدد على أنّه "علينا تطبيق الإجراءات وضبط الحدود".
ويشارك افرام في الطاولة المقفلة لمناقشة ملف النازحين السوريين في لبنان في بكركي.
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