هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 8665 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8665 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال 610 أطفال و290 امرأة و75 صحفياً، مؤكدة تعرض العديد من الأسرى لعمليات قتل وتعذيب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الهيئة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينياً اليوم في الضفة الغربية، خلال اقتحام عدة مناطق، وتركزت الاعتقالات في القدس ورام الله وجنين ونابلس.