حكومة سلوفينيا تصدر مرسوماً بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

أصدرت حكومة سلوفينيا مرسوماً بشأن الاعتراف بدولة فلسطين سيرسل إلى البرلمان للموافقة عليه بحلول منتصف حزيران.

واعلن رئيس الوزراء روبرت غولوب في مؤتمر صحفي «مرسوم الاعتراف بدولة فلسطين جزء من جهود الحكومة لإنهاء الفظائع في غزة في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن القرار النهائي قد يتخذ قبل الموعد المحدد في 13 حزيران.

وأضاف غولوب «سنواصل متابعة التقدم المحرز في محادثات السلام وإطلاق سراح الاسرى وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإذا ثبت أنها أصبحت أسرع قد ننهي عملية الاعتراف قبل» الموعد المحدد.

في آذار، أعلنت سلوفينيا وإسبانيا وإيرلندا ومالطا في بيان مشترك أن دول الاتحاد الأوروبي «مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية» بمجرد استيفاء شروط إقامة دولة.

وحضّت سلوفينيا إسرائيل على وقف هجومها على غزة وحذّرت من أن التهديد بشن هجوم على مدينة رفح في جنوب القطاع سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فيه.