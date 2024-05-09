الخارجية الأميركية: واشنطن تواصل العمل في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق وقف إطلاق النار

أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى أن "واشنطن تواصل العمل في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق وقف إطلاق النار، وتعتقد أن عملية رفح ستضعف موقفها في محادثات الرهائن وموقعها في العالم".

وكشفت الوزارة، أن "واشنطن تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية بشأن تعديل مقترح حماس".