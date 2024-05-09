كاميرون: لا ندعم عملية كبيرة برفح وتزويد إسرائيل بالسلاح البريطاني يختلف عن واشنطن

اكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن المملكة المتحدة لديها موقف مختلف عن الولايات المتحدة في موضوع وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

واوضح كاميرون في تصريح له، بان "هناك فرق جوهري بين وضع الولايات المتحدة ووضع المملكة المتحدة"، وقال "الولايات المتحدة هي كدولة مزود كبير لإسرائيل بالأسلحة. أما في المملكة المتحدة فالحكومة ليست مزود إسرائيل بالأسلحة، لدينا عدد من التراخيص، وأعتقد أن صادراتنا الدفاعية إلى إسرائيل تشكل أقل من واحد في المئة من مجموع ما تستورده. وهذا فرق كبير".

وأضاف أن مبيعات الأسلحة ستبقى خاضعة "لآلية صارمة" لتجنب أي مساهمة في انتهاك القانون الدولي. وأشار في الوقت نفسه إلى أن المملكة المتحدة لن تدعم عملية واسعة النطاق في رفح "ما لم تكن هناك خطة واضحة لحماية الناس وإنقاذ الأرواح".

وأضاف "لم نر هذه الخطة، لذلك في هذه الظروف لن ندعم عملية واسعة النطاق في رفح".