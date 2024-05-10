آلاف المستوطنين يقتحمون بلدة في مدينة سلفيت بالضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، فجر أمس، بلدة «كفل حارس» شمالي مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، تحت حماية مشدّدة من قبل القوات الإسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة في ساعة مبكرة أمس، وشرعت بإغلاق طرقاتها وإعاقة حركة المارة فيها، تمهيدا لوصول مركبات تقل آلاف المستوطنين، بينهم عدد من ذوي الجنود الذين قتلوا في غزة، وقادة في الجيش. وأضافت المصادر، أن المستوطنين اقتحموا منطقة مقامات «النبي كفل والنبي نون والنبي يوشع». يذكر أن المستوطنين يعمدون عادة إلى اقتحام مساجد ومقامات دينية واستفزاز مشاعر الفلسطينيين وإثارة الشغب فيها.

وتتعرض بلدة «كفل حارس» لاقتحامات دائمة، إذ تتعمد مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المنطقة، بذريعة أنها تحوي أماكن مقدسة لهم.

وتعرف بلدة «كفل حارس» بكثرة الآثار الدينية، وتضم قبور عدد من الأنبياء، بالإضافة إلى مقامات تاريخية.

وفي السياق، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، أجيث سونجاي، إن القوات الإسرائيلية تحمي المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.