الأمم المتحدة: 80 ألف فلسطيني نزحوا من رفح ويبحثون عن ملجأ

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، عن نزوح 80 ألف فلسطيني من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أنهم يبحثون عن ملجأ لهم بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية الجهة الشرقية من المدينة.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي: «يواجه الناس مرة أخرى تهجيراً قسرياً من قطاع غزة منذ تزايد العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية في السادس من مايو حيث فر نحو 80 ألف شخص من رفح بحثاً عن ملجأ لهم في مكان آخر».

وأضافت أن «هذه الخسائر التي لحقت بالأفراد والعائلات لا تطاق ولم يعد من مكان آمن في غزة»، مطالبةً بوقف فوري لإطلاق النار على المدينة التي تؤوي نحو 1.4 مليون فلسطيني.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي رصدت حركة السكان انتقالهم من رفح إلى خان يونس ودير البلح على متن المركبات والشاحنات والعربات التي تجرها الحمير.

وتفيد وكالات الأمم المتحدة بأن المواقع القليلة التي ينتقل الناس إليها تفتقر إلى ما يكفي من النقاط المائية أو الصرف الصحي أو مراكز الإيواء. ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قاصفاً بالمدفعية والطائرات الحربية بكثافة حي «الجنينة» وحي «السلام» ومنطقة «خربة العدس» ومنطقة «ميراج» والمناطق الشرقية من المدينة.

وفي السياق، أعربت الأمم المتحدة عن القلق بشأن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، مشددة على الحاجة الماسة للإمدادات الواردة بما في ذلك الوقود لدعم الجهود الإنسانية في القطاع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريح صحفي، إنه لم تدخل أي سلع مخصصة للعمليات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر المعابر الرئيسية ما يؤدي إلى تفاقم التحديات وسط الأعمال العدائية النشطة. وشدد دوجاريك على أن «الوضع ملح» حيث أصبحت المرافق الطبية الرئيسية معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول إليها أو عدم صلاحيتها للعمل.

وأشار إلى أنه تم إخلاء أحد المستشفيات الثلاثة في مدينة رفح «مستشفى النجار» فجأة لأنه يقع في المنطقة الخاضعة لأوامر الإخلاء التي أرسلها الجيش الإسرائيلي.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدات لسكان غزة بما في ذلك أكثر من مليون شخص لجؤوا إلى مدينة رفح. ويقول أطباء إن الهجوم الإسرائيلي أتى على ما تبقى من المنظومة الصحية في القطاع، فالدبابات تتجمع على مشارف المدينة ولا يجد عدد كبير من المرضى والجرحى أماكن للذهاب لها ولا توجد طرق آمنة للوصول إلى وجهاتهم.

وإغلاق المعبر الوحيد المؤدي إلى مصر معناه أنه لم يعد من الممكن إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية طارئة من قطاع غزة، كما لم يعد بإمكان المسعفين الأجانب المتطوعين الدخول أو العودة إلى ديارهم.

كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من أن مخزونات الوقود الموجودة في القطاع ستنفد في غضون أيام، بما سيخلف أثراً فورياً على جميع العمليات الإنسانية وشبكات الاتصالات وأعمال البنوك.

وذكر أن عدم استئناف دخول الوقود إلى غزة، سيحول دون قدرة وكالات الإغاثة على إرسال مخزونات المعونة المتاحة وتوزيعها، وجمع المعلومات عن الاحتياجات الإنسانية ودعم عمل المخابز.

ويتسبب استمرار إغلاق معبر رفح في وقف إدخال المعونات المنقذة للحياة وإمدادات الوقود الضرورية لمواصلة العمليات الإنسانية وتشغيل جميع القطاعات الحيوية.