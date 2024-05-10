سفير إسرائيل لدى واشنطن: حجب أميركا أسلحة عن الجيش الاسرائيلي يبعث "رسالة خاطئة"

اعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ إن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن حجب أسلحة عن إسرائيل بسبب عمليتها المزمعة في رفح يبعث "رسالة خاطئة" إلى حركة حماس وأعداء إسرائيل.

ولفت في ندوة عبر الإنترنت لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، الى ان "هذا أمر مؤسف للغاية. إنه يبعث برسالة خاطئة إلى حماس وإلى أعدائنا في المنطقة". وأردف "هذا يضعنا في الزاوية في موقف صعب، لأنه يتعين علينا التعامل مع رفح والمضي قدما في العملية العسكرية بطريقة أو بأخرى".

وأعقبت تصريحات السفير الإسرائيلي ما صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والذي رفض فيها تهديدا قطعه بايدن بوقف بعض إمدادات الأسلحة لإسرائيل إذا هاجمت رفح قائلا إن بلاده مستعدة للوقوف بمفردها إذا لزم الأمر.