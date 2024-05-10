اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، بانه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بأراضينا المحتلة مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024، بواسطة الطيران مسيّر". واكدت المقاومة الإسلامية "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الاسلامية في العراق: استهداف قاعدة عوبدا الجوية الاسرائيلية بواسطة الطيران مسيّر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.